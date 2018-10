Autobusi i Unitedit bllokohet në trafik, Mourinho shkon në këmbë në ‘Old Trafford’

Jose Mourinhos i është dashur të ecë në këmbë për të mbërritur në ‘Old Trafford’, pasi autobusi i Manchester United është bllokuar përsëri në trafik.

Manchester United sonte takohet me Juventusin në ndeshjen e vlefshme për xhiron e tretë në Ligën e Kampionëve.

‘Djajtë e Kuq’ nuk kanë arritur të mbërrijnë me kohë në stadiumin ‘Old Trafford’, shkaku i trafikut të ngjeshur në rrugët e Mançesterit.

Kjo ka bërë që Jose Mourinho që dalë që kishte ngecur, për të vazhduar në këmbë rrugën drejt ‘Old Trafford’, shkruajnë mediet në Angli, përcjell ‘lajmi.net’.

Kujtojmë se skuadra e Manchester United kishte arritur me vonesë në stadium edhe në sfidën paraprake në Ligën e Kampionëve kundër Valencias./Lajmi.net/

United bus late to the stadium. Jose walking to the ground from cricket ground. pic.twitter.com/ShoHNiKab0

— MUFC Away Days (@mufcaways_) October 23, 2018