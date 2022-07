Zinchenko pritet ta marrë numrin e fanellës së Torreiras i cili pritet të largohet Oleksandr Zinchenko do ta marrë fanellën me numër 35 tek Arsenali. Ukrainasi u zyrtarizua dje te “topçinjtë” si transferimi i pestë për londinezët në këtë merkato. Këtë numër që do ta mbajë ai, më herët e ka pasur Lucas Torriera i cili duket se është shumë pranë largimin të përhershëm nga ish-kampionët anglezë, transmeton lajmi.net.…