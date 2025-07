Zelensky zbardh bisedën me Trump: Ishte më e mira që kemi pasur gjatë kësaj kohe Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se biseda e tij e fundit me presidentin amerikan Donald Trump këtë javë ishte më e mira dhe më produktivja që ka pasur. “Sa i përket bisedës me Presidentin e Shteteve të Bashkuara, e zhvilluar dje, ajo ishte ndoshta më e mira që kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe, më…