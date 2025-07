I jepet lamtumira e fundit, varrosen Diogo Jota dhe Andre Silva

Familjarët, miqtë dhe bashkëlojtarët e Diogo Jotës u bashkuan sot në dhimbje për t’i dhënë lamtumirën e fundit futbollistit të Liverpoolit dhe vëllait të tij, Andre Silva, të cilët humbën jetën në një aksident tragjik automobilistik të enjten.

Ceremonia mortore u mbajt në kishën “Igreja Matriz de Gondomar” në qytetin e lindjes së dy vëllezërve, ku mijëra njerëz u mblodhën për të nderuar jetën dhe kontributin e tyre.

Vetëm familjarët dhe miqtë e ngushtë u lejuan të hynin në kishë, ndërsa për të tjerët u transmetua drejtpërdrejt audio e meshës përmes altoparlantëve jashtë objektit.

Ndër të pranishmit ishte edhe bashkëshortja e Jotës, Rute Cardoso, 28 vjeçe, e cila u pa teksa mbante një trëndafil të bardhë në dorë dhe prekte arkivolin e burrit të saj.

Çifti ndante tre fëmijë së bashku – dy djem dhe një vajzë – dhe ishin martuar vetëm 11 ditë para tragjedisë.

Meshën mortore e udhëhoqi Ipeshkvi i Portos, D. Manuel Linda, i cili iu drejtua me një mesazh prekës fëmijëve të Jotës – Dinis, Mafalda dhe Duarte – të cilët nuk ishin të pranishëm në ceremoni.

“Të dashur fëmijë që nuk jeni këtu, ndoshta jeni duke vuajtur shumë, ose ndoshta ende nuk e kuptoni. Do të lutem shumë për ju”, tha ai.

“Kur ka dy arkivole, nuk ka fjalë… por ka ndjenja. Jemi këtu me ju emocionalisht. Është njerëzore të qash – keq për ne po të mos e bënim.”

Ipeshkvi foli gjithashtu për rëndësinë e sportit si një bashkues i vlerave, si respekti dhe disiplina, duke përmendur se të dy vëllezërit ishin njerëz seriozë, të respektueshëm dhe me përkushtim.

Të ftuarit kënduan himne si “The Lord is My Shepherd”, “Hallelujah” dhe veprën klasike të Bach-ut “Air On A G String”, ndërsa “Ave Maria” u luajt në momentin kur arkivolet dolën nga kisha.

Shumë prej bashkëlojtarëve të Jotës në Liverpool dhe në kombëtaren e Portugalisë ishin të pranishëm, përfshirë kapitenin Virgil van Dijk, Andy Robertson, Thiago Alcantara, Fabinho, James Milner, Ruben Dias dhe Bernardo Silva. Van Dijk mbante një kurorë me numrin 20 – fanella e Jotës – ndërsa Robertson një tjetër me numrin 30 për Andre Silvën.

Ndër bartësit e arkivolit ishte edhe Ruben Neves, i cili kishte udhëtuar me avion privat nga SHBA për të qenë i pranishëm, pasi luajti në Kupën e Botës për Klube me Al-Hilal natën e kaluar.

Gruaja e Jotës, Rute, ishte mbështetur nga familjarët teksa ndiqte arkivolin e tij deri në varrezën afër kishës, e rrethuar nga pemë ulliri. Aty do të prehen përfundimisht të dy vëllezërit.

Më 9 korrik, në orën 21:00, do të mbahet edhe një meshë përkujtuese në të njëjtën kishë, ku familjarët dhe miqtë do të ndajnë kujtime dhe lutje për dy djemtë e Gondomarit që preken zemrat e një kombi të tërë.