Mallrat në kufijtë me Serbinë, skanerët nga Gjermania do të vonohen deri më 2026 Skanerët për kontrollin e mallrave, të cilët shteti i Gjermanisë do t’ia japë si donacion Kosovës për t’i vendosur në pikat kufitare me Serbinë, pritet të vonohen. Ambasada gjermane i ka konfirmuar se ata nuk do të mund të vijnë në Kosovë para vitit të ardhshëm. Pajisja me këta skanerë është kusht i Kosovës, që…