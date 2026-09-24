Zhupa: Vlora Hyseni, simbol i tradhtisë kombëtare- ja pra ka narkoshtet në Evropë
Pas arrestit ndaj kreut të SHISH, Vlora Hyseni, deputetja demokrate Ina Zhupa kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, shpërndarjen e Parlamentit dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Ajo tha se Vlora Hyseni sot është simbol i tradhtisë kombëtare. “Këtu kemi të vërtetuar atë që jua ka thënë Berisha: narkoshtetin. Atë që ndërkombëtarëve u dukej si…
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Pas arrestit ndaj kreut të SHISH, Vlora Hyseni, deputetja demokrate Ina Zhupa kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, shpërndarjen e Parlamentit dhe krijimin e një qeverie tranzitore.
Ajo tha se Vlora Hyseni sot është simbol i tradhtisë kombëtare.
“Këtu kemi të vërtetuar atë që jua ka thënë Berisha: narkoshtetin. Atë që ndërkombëtarëve u dukej si çudi, si mund të jetë narkoshtet në Europë. Narkoshteti ka grupin e vet të strukturuar, që nga drejtoresha e SHISH, te drejtoresha e AKSHI-t, Kadastrës, drejtori i Policisë Shkencore, drejtori i Policisë së Shtetit, një grup të strukturuar kriminal me në krye atë që është narkosi, Edi Ramën. Më dhimbset mua Saranda, se vriten njerëzit në mes të ditës, si të pafajshmit dhe të fajshmit, që i keni lënë të hanë kokat e tyre. Nuk mund të flasësh për Sarandën kur të del Vlora atje, se na ka bërë turp dhe emrin. Ajo është simbol i tradhtisë kombëtare. Sot jemi këtu të kërkojmë dorëheqjen e Ramës, që ka fytyrë të vijë, të japë dorëheqjen, të shpërndahet ky Kuvend dhe të kalojë në qeveri tranzitore. E keni simbolin PS, Partia e Skandaleve”, tha Zhupa.