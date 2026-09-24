“Liria ka emër”, shqiptarët protestojnë të shtunën në Mulhouse të Francës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së
Në qytetin e Mulhouse të Francës është organizuar një protestë në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim në Hagë. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës dhe të shprehin mbështetjen e tyre për këtë çështje. Protesta sipas organizatorëve, është paqësore dhe do të zhvillohet të…
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Në qytetin e Mulhouse të Francës është organizuar një protestë në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim në Hagë.
Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës dhe të shprehin mbështetjen e tyre për këtë çështje.
Protesta sipas organizatorëve, është paqësore dhe do të zhvillohet të shtunën në orën 17:00.