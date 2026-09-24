“Liria ka emër”, shqiptarët protestojnë të shtunën në Mulhouse të Francës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Në qytetin e Mulhouse të Francës është organizuar një protestë në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim në Hagë. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës dhe të shprehin mbështetjen e tyre për këtë çështje. Protesta sipas organizatorëve, është paqësore dhe do të zhvillohet të…

Lajme

24/09/2026 11:35

Në qytetin e Mulhouse të Francës është organizuar një protestë në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim në Hagë.

Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës dhe të shprehin mbështetjen e tyre për këtë çështje.

Protesta sipas organizatorëve, është paqësore dhe do të zhvillohet të shtunën në orën 17:00.

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2026

Çfarë tregojnë shifrat e KQZ-së për votimin me asistencë? Rënie prej...

September 24, 2026

“Jo në emrin tim!” – Prishtina proteston për ditën e nëntë...

September 24, 2026

PDK përkujton Afrim Bunjakun në trevjetorin e rënies: Lavdi e përjetshme...

September 24, 2026

Zhupa: Vlora Hyseni, simbol i tradhtisë kombëtare- ja pra ka narkoshtet...

September 24, 2026

“Liria ka emër – UÇK”, shqiptarët protestojnë më 26 shtator në...

September 24, 2026

Trump për Erdoganin: Është njeri i fortë, nuk mund të luash me të

Lajme të fundit

Çfarë tregojnë shifrat e KQZ-së për votimin me...

“Jo në emrin tim!” – Prishtina proteston për...

PDK përkujton Afrim Bunjakun në trevjetorin e rënies:...

Zhupa: Vlora Hyseni, simbol i tradhtisë kombëtare- ja...