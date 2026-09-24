Kapet me mallra të kontrabanduara në Leposaviq, arrestohet shtetasi i Serbisë

Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet me targa të Serbisë në fshatin Bare të Leposaviqit, në afërsi të vijës kufitare me Serbinë. Rasti ka ndodhur më 24 shtator, gjatë kontrolleve të shtuara nga njësitë e Departamentit për Kufi, me qëllim parandalimin e aktiviteteve të kundërligjshme ndërkufitare. Në automjetin e lartcekur, me shofer shtetas të…

Lajme

24/09/2026 11:51

Policia e Kosovës ka ndaluar një automjet me targa të Serbisë në fshatin Bare të Leposaviqit, në afërsi të vijës kufitare me Serbinë.

Rasti ka ndodhur më 24 shtator, gjatë kontrolleve të shtuara nga njësitë e Departamentit për Kufi, me qëllim parandalimin e aktiviteteve të kundërligjshme ndërkufitare.

Në automjetin e lartcekur, me shofer shtetas të Serbisë, janë hasur mallra të kontrabanduara si në vijim:

34 pako x 50 shteka me cigare të llojeve të ndryshme;

50 shteka me cigare të një lloji tjetër.

Me autorizim të prokurorit të Shtetit, iniciohet rasti “Kalim i paautorizuar i vendkalimeve kufitare apo vijës kufitare”, ku personi i dyshuar është dërguar në mbajtje, ndërsa malli i kontrabanduar i është nënshtruar procedurave të mëtejme.

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2026

Ymeri kritikon Qeverinë: Po paguajmë çmime pa kontroll, për terapitë shëndetësore...

September 24, 2026

​Prishtina planifikon tarifë për hyrje në unazën e brendshme, qytetarët e...

September 24, 2026

Ish-shefja e Shërbimit Informativ, Vlora Hyseni mbërrin në Gjykatën e Posaçme...

September 24, 2026

Vlora Hyseni arrin tek Gjykata dhe flet shkurtimisht diçka ku përmend...

September 24, 2026

“Liria ka emër – UÇK”, shqiptarët protestojnë më 26 shtator në...

September 24, 2026

Trump për Erdoganin: Është njeri i fortë, nuk mund të luash me të

Lajme të fundit

Ymeri kritikon Qeverinë: Po paguajmë çmime pa kontroll,...

​Prishtina planifikon tarifë për hyrje në unazën e...

Formacioni i mundshëm i Kosovës për sonte, mund...

Ish-shefja e Shërbimit Informativ, Vlora Hyseni mbërrin në...