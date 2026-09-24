Lladrovci fton qytetarët për protestën e nesërme në Drenas kundër aktgjykimit të Hagës

Ramiz Lladrovci fton qytetarët të jenë pjesë e protestës, kundër aktgjykimit të Hagës që do të mbahet të premtën, në Drenas, në ora 17:30. Ftesa e tij në rrjetin social: Qytetarë të nderuar, Me ftesë të Organizatave të dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nesër (e premte, 25 shtator 2026), në ora 17:30,…

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24/09/2026 11:37

Ramiz Lladrovci fton qytetarët të jenë pjesë e protestës, kundër aktgjykimit të Hagës që do të mbahet të premtën, në Drenas, në ora 17:30.

Ftesa e tij në rrjetin social:

Qytetarë të nderuar,

Me ftesë të Organizatave të dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nesër (e premte, 25 shtator 2026), në ora 17:30, organizohet protestë kundër aktgjykimit të padrejtë të Gjykatës Speciale.

Ju ftoj të bashkoheni në protestë, për të përkrahur heronjtë tanë të luftës dhe paqes që sakrifikuan për lirinë e Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.

Përkrahja jonë shprehet me dinjitet, qetësi dhe në mënyrë demokratike.

Qytetarët e Drenasit e kuptojnë mirë dredhinë për ta gjykuar historinë e lavdishme të UÇK-së, krerët e saj dhe Republikën e Kosovës, por, këtë nuk do ta lejojmë.

Lufta e UÇK-së ishte e drejtë, e pastër dhe në pajtim me normat ndërkombëtare. Përball gjenocidit shekullor serb, kemi vepruar për çlirimin e Kosovës, në këtë luftë të drejtë por të pabarabartë, patëm përkrahjen e botës demokratike.

Republika e Kosovës është ndërtuar mbi sakrificën dhe vuajtjet shekullore të qytetarëve tanë, ajo është rritur e zhvilluar me aleatët tanë dhe askush nuk ka mundësi as ta shkruaj e as ta rishkruaj historinë tonë.

Ejani, bashkë në Sheshin “Fehmi e Xhevë Lladrovci”, në përkrahje të heronjve tanë të luftës dhe paqes!

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