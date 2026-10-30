Zbulohen emrat që pritet të ngjiten në skenën e Coachella 2027, mes tyre edhe ylli shqiptar

Dua Lipa është një nga emrat kryesorë që pritet të ngjitet në skenën e festivalit të famshëm Coachella në vitin 2027. Sipas TMZ, këngëtarja shqiptare me famë botërore është në fazën përfundimtare të marrëveshjes për pjesëmarrjen e saj në këtë ngjarje madhështore muzikore, e cila çdo vit mbledh artistët më të njohur ndërkombëtarë. Përkrah Duas,…

ShowBiz

30/10/2026 16:49

Dua Lipa është një nga emrat kryesorë që pritet të ngjitet në skenën e festivalit të famshëm Coachella në vitin 2027.

Sipas TMZ, këngëtarja shqiptare me famë botërore është në fazën përfundimtare të marrëveshjes për pjesëmarrjen e saj në këtë ngjarje madhështore muzikore, e cila çdo vit mbledh artistët më të njohur ndërkombëtarë.

Përkrah Duas, pjesë e festivalit pritet të jenë edhe SZA dhe Tame Impala, të cilët gjithashtu janë shumë pranë finalizimit të marrëveshjeve me organizatorët.

Ndërkohë, organizatorët kanë tentuar të sigurojnë edhe pjesëmarrjen e grupeve BTS dhe Rage Against the Machine, por të dyja kanë refuzuar ftesën.

Coachella 2027 do të mbahet në Indio të Kalifornisë, gjatë dy fundjavave, më 9–11 dhe 16–18 prill, ndërsa lista e plotë e artistëve do të bëhet publike së shpejti.

Edicioni i këtij viti solli në skenë emra të mëdhenj si Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G dhe KATSEYE, duke e konfirmuar edhe një herë Coachella-n si një nga festivalet më prestigjioze të muzikës në botë.

Pjesëmarrja e pritshme e Dua Lipës në edicionin e ardhshëm përbën një tjetër arritje të rëndësishme për artisten shqiptare në skenën ndërkombëtare.

Artikuj të ngjashëm

October 30, 2026

“Sa ka ta dhez” Benita i kundërpërgjigjet Elijonës pasi e thumboi...

October 30, 2026

41-vjeçari që vdiq disa ditë pas aksidentit me motoçikletë është vëllai...

October 29, 2026

Alaudin Hamiti tregon pse sonte u futën tre banorët në Big Brother

October 29, 2026

BBVK 5 nis një ditë para premierës zyrtare, Arlinda Morina, Nichi...

Lajme të fundit

Mbyllet tuneli te kurrizi në Prishtinë për dy ditë, Komuna tregon arsyen

Tym i zi para Ministrisë së Drejtësisë –...

Legjenda e Milanit kundër stadiumit të ri: San Siro është ende perfekt

Ndalohen punimet në një objekt ndërtimi në Prizren,...