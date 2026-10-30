“Sa ka ta dhez” Benita i kundërpërgjigjet Elijonës pasi e thumboi në BBVK
Benita, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova e ka bërë një reagim pas thumbimeve të Elijonës, mbrëmë në shtëpinë e BBVK5, kur u fut si mysafire. Ajo ka shkruar: Sa ka ka ta dhez, që duket të jetë mesazh për Elijonën. Kjo e fundit mbrëmë tha se “ka banorë në BIG që vijnë dhe s’bëjnë…
ShowBiz
Benita, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova e ka bërë një reagim pas thumbimeve të Elijonës, mbrëmë në shtëpinë e BBVK5, kur u fut si mysafire.
Ajo ka shkruar: Sa ka ka ta dhez, që duket të jetë mesazh për Elijonën.
Kjo e fundit mbrëmë tha se “ka banorë në BIG që vijnë dhe s’bëjnë kurrgjë. Dalin e bëjnë BIG jashtë. Bëjnë drama, ia nisin me bo drama. Ata janë njerëz që ua ke lënë dikund një pikë, edhe mezi presin…”.
Gjithashtu, gatë një bisede me Antonetën, ajo e dha një koment që duket se ishte një tjetër kunjë për Benitën.
“Kqyre se me dhëmbë, njerëzit kanë fituar famë”, tha Elijona.