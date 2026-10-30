Mbyllet tuneli te kurrizi në Prishtinë për dy ditë, Komuna tregon arsyen

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se tuneli “Idriz Gjilani”, në lagjen Dardania, do të mbyllet për qarkullim nga sonte në ora 18:00. Sipas njoftimit të Komunës, mbyllja do të bëhet për shkak të organizimit të aktivitetit “Halloween te Kultura House”. Tuneli do të mbetet i mbyllur nga data 30 tetor, në ora 18:00, deri më…

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30/10/2026 17:13

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se tuneli “Idriz Gjilani”, në lagjen Dardania, do të mbyllet për qarkullim nga sonte në ora 18:00.

Sipas njoftimit të Komunës, mbyllja do të bëhet për shkak të organizimit të aktivitetit “Halloween te Kultura House”.

Tuneli do të mbetet i mbyllur nga data 30 tetor, në ora 18:00, deri më 1 nëntor 2026, në ora 17:00.

Komuna ka kërkuar nga qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik që gjatë kësaj periudhe të shfrytëzojnë rrugët alternative dhe të respektojnë sinjalizimin e vendosur në terren.

Kjo masë, sipas Komunës, po ndërmerret për të mundësuar zhvillimin e aktivitetit dhe për të garantuar sigurinë e pjesëmarrësve./Lajmi.net/

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