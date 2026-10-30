Ndalohen punimet në një objekt ndërtimi në Prizren, Inspektorati konstaton shkelje të sigurisë në punë

Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të punimeve në një objekt ndërtimi në komunën e Prizrenit, pas konstatimit të parregullsive në zbatimin e masave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Gjatë inspektimit në terren, zyrtarët kanë evidentuar mangësi në përmbushjen e kushteve të sigurisë, çka ka çuar në nxjerrjen e vendimit për…

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30/10/2026 16:25

Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të punimeve në një objekt ndërtimi në komunën e Prizrenit, pas konstatimit të parregullsive në zbatimin e masave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

Gjatë inspektimit në terren, zyrtarët kanë evidentuar mangësi në përmbushjen e kushteve të sigurisë, çka ka çuar në nxjerrjen e vendimit për ndalimin e punimeve, raporton lajmi.net

Sipas njoftimit të Inspektoratit, ky vendim do të mbetet në fuqi deri në eliminimin e të gjitha parregullsive dhe sigurimin e kushteve të nevojshme për punë të sigurt.

Inspektorati ka bërë të ditur se do të vazhdojë kontrollet në terren për të siguruar respektimin e legjislacionit në fuqi për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë./Lajmi.net/

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