Tym i zi para Ministrisë së Drejtësisë – protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Gërvallës
Protesta për drejtësi dhe llogaridhënie institucionale për vrasjen e Arlinda Zekajt po vazhdon në Prishtinë. Pas tubimit në sheshin “Zahir Pajaziti”, protestuesit janë nisur në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë, duke vazhduar marshin në kërkim të drejtësisë për Arlinda Zekajn dhe të gjitha gratë e vrara. Protestuesit po kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe masa konkrete për…
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Protesta për drejtësi dhe llogaridhënie institucionale për vrasjen e Arlinda Zekajt po vazhdon në Prishtinë.
Pas tubimit në sheshin “Zahir Pajaziti”, protestuesit janë nisur në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë, duke vazhduar marshin në kërkim të drejtësisë për Arlinda Zekajn dhe të gjitha gratë e vrara.
Protestuesit po kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe masa konkrete për mbrojtjen e grave nga dhuna./Lajmi.net/