Alaudin Hamiti tregon pse sonte u futën tre banorët në Big Brother

Arlinda, Nicci dhe Antoneta janë tri banorët e parë të edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova. Moderatori i këtij formati, Alaudin Hamiti, përmes një postimi në Instagram, ka zbuluar befasinë e sotme. Ai ka treguar se Vëllai i Madh ua ka hapur derën e shtëpisë tri banorët, të cilat iu janë përgjigjur pozitivisht…

ShowBiz

29/10/2026 23:18

Arlinda, Nicci dhe Antoneta janë tri banorët e parë të edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova.

Moderatori i këtij formati, Alaudin Hamiti, përmes një postimi në Instagram, ka zbuluar befasinë e sotme.

Ai ka treguar se Vëllai i Madh ua ka hapur derën e shtëpisë tri banorët, të cilat iu janë përgjigjur pozitivisht pyetjeve provokuese të parashtruara përmes WhatsApp-it.

Por surprizat nuk përfundojnë me kaq.

Hamiti ka paralajmëruar se nesër, në Prime-n e parë, përmes një spektakli të jashtëzakonshëm, do të prezantohen edhe banorë të tjerë, ndërsa do të nisë edhe loja e vërtetë.

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