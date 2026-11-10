Ymeri i drejtohet Kurtit me dy pyetje: A morët para nga Martin Berishaj për fushatë dhe a jeni në borxh ndaj Vuk Hamoviqit?

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka ngritur dyshime lidhur me financimin e fushatës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe transaksionet tregtare të energjisë elektrike me kompaninë e biznesmenit serb Vuk Hamoviq. Në një postim, Ymeri i është drejtuar drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti, duke i kërkuar të sqarojë raportet e pretenduara financiare me Martin…

Lajme

10/11/2026 18:24

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka ngritur dyshime lidhur me financimin e fushatës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe transaksionet tregtare të energjisë elektrike me kompaninë e biznesmenit serb Vuk Hamoviq.

Në një postim, Ymeri i është drejtuar drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti, duke i kërkuar të sqarojë raportet e pretenduara financiare me Martin Berishajn dhe Vuk Hamoviqin, transmeton lajmi.net.

Ymeri ka parashtruar dy pyetje për Kurtin, duke e sfiduar atë që të mohojë pretendimet për marrjen e parave nga Martin Berishaj për fushatën e Vetëvendosjes, si dhe raportet e pretenduara financiare me kompaninë e Vuk Hamoviqit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 10, 2026

Kurti ndan pjesë nga intervista në Radio France Internationale: Në rajon,...

November 10, 2026

Punëtorët e KEK-ut paralajmërojnë protestë më 12 nëntor, këto janë kërkesat...

November 10, 2026

Synimi i Përparim Ramës për kryetar të LDK’së, Lushaku: Ambicie legjitime,...

November 10, 2026

Tragjedi në Bullgari: 12 të vdekur nga aksidentet zinxhirore, përfshihen 86...

November 10, 2026

Kryeministri hungarez konfirmon ndalimin e vëllait të Viktor Orbanit: Po hetohet...

November 10, 2026

Shefi i Pentagonit përballet me përpjekjen për shkarkim, për shkak të...

Lajme të fundit

Kurti ndan pjesë nga intervista në Radio France...

Punëtorët e KEK-ut paralajmërojnë protestë më 12 nëntor,...

Synimi i Përparim Ramës për kryetar të LDK’së,...

Kosova përgatitet për sezonin dimëror, Task-Forca ndërinstitucionale koordinon...