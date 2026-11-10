Ymeri i drejtohet Kurtit me dy pyetje: A morët para nga Martin Berishaj për fushatë dhe a jeni në borxh ndaj Vuk Hamoviqit?
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka ngritur dyshime lidhur me financimin e fushatës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe transaksionet tregtare të energjisë elektrike me kompaninë e biznesmenit serb Vuk Hamoviq. Në një postim, Ymeri i është drejtuar drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti, duke i kërkuar të sqarojë raportet e pretenduara financiare me Martin…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka ngritur dyshime lidhur me financimin e fushatës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe transaksionet tregtare të energjisë elektrike me kompaninë e biznesmenit serb Vuk Hamoviq.
Në një postim, Ymeri i është drejtuar drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti, duke i kërkuar të sqarojë raportet e pretenduara financiare me Martin Berishajn dhe Vuk Hamoviqin, transmeton lajmi.net.
Ymeri ka parashtruar dy pyetje për Kurtin, duke e sfiduar atë që të mohojë pretendimet për marrjen e parave nga Martin Berishaj për fushatën e Vetëvendosjes, si dhe raportet e pretenduara financiare me kompaninë e Vuk Hamoviqit./lajmi.net/