Kurti ndan pjesë nga intervista në Radio France Internationale: Në rajon, jemi të parët ose të dytët për luftën kundër krimit
Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka shkruar për intervistën e dhënë për Radio France Internationale, lidhur me Kosovën ‘’si rrëfim suksesi i dyfishtë’’. Kurti, në postimin e tij ka shkruar se në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ‘’jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit’’. Postimi: Në…
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Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka shkruar për intervistën e dhënë për Radio France Internationale, lidhur me Kosovën ‘’si rrëfim suksesi i dyfishtë’’.
Kurti, në postimin e tij ka shkruar se në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ‘’jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit’’.
Postimi:
Në Radio France Internationale (RFI) për Republikën e Kosovës si rrëfim suksesi i dyfishtë. Në njërën anë, i ndërhyrjes dhe ndihmës humanitare të faktorëve ndërkombëtarë para 27 vjetësh kur u çliruam dhe, së dyti, për shkak se demokracia dhe zhvillimi janë duke ecur së bashku. Në Ballkanin Perëndimor, jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, sa i përket sundimit të ligjit dhe transparencës institucionale, ndërkaq kemi rritje të vazhdueshme ekonomike mbi 4% të Bruto Produktit Vendor.