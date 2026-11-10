Kurti ndan pjesë nga intervista në Radio France Internationale: Në rajon, jemi të parët ose të dytët për luftën kundër krimit

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka shkruar për intervistën e dhënë për Radio France Internationale, lidhur me Kosovën ‘’si rrëfim suksesi i dyfishtë’’. Kurti, në postimin e tij ka shkruar se në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ‘’jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit’’. Postimi: Në…

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10/11/2026 18:16

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka shkruar për intervistën e dhënë për Radio France Internationale, lidhur me Kosovën ‘’si rrëfim suksesi i dyfishtë’’.

Kurti, në postimin e tij ka shkruar se në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ‘’jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit’’.

Postimi:

Në Radio France Internationale (RFI) për Republikën e Kosovës si rrëfim suksesi i dyfishtë. Në njërën anë, i ndërhyrjes dhe ndihmës humanitare të faktorëve ndërkombëtarë para 27 vjetësh kur u çliruam dhe, së dyti, për shkak se demokracia dhe zhvillimi janë duke ecur së bashku. Në Ballkanin Perëndimor, jemi ose të parët ose të dytët sa i përket luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, sa i përket sundimit të ligjit dhe transparencës institucionale, ndërkaq kemi rritje të vazhdueshme ekonomike mbi 4% të Bruto Produktit Vendor.

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