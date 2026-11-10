Synimi i Përparim Ramës për kryetar të LDK’së, Lushaku: Ambicie legjitime, kurreshtare ta shoh platformën e tij

Shefja e deputetëve të LDK’së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka folur për emrat që tashmë kanë bërë publike dëshirën e tyre për të kandiduar për kryetar të LDK’së në zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm. Ajo duke folur për emrin e Përparim Ramës, ka thënë se LDK ia ka dhënë mundësinë Ramës që të kandidojë…

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10/11/2026 18:11

Shefja e deputetëve të LDK’së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka folur për emrat që tashmë kanë bërë publike dëshirën e tyre për të kandiduar për kryetar të LDK’së në zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm.

Ajo duke folur për emrin e Përparim Ramës, ka thënë se LDK ia ka dhënë mundësinë Ramës që të kandidojë për kryetar të LDK’së për Prishtinën, ndërkohë shton se ambiciet e tij për kryetar të LDK’së janë shumë legjitime.

Madje Lushaku ka thënë se është shumë kurreshtare që ta shoh platformën e tij për drejtimin e LDK’së.

“Partia jonë i ka dhënë mundësi që të garojë dhe të jetë kandidat për Prishtinën. Ambiciet janë shumë legjitime. Jam shumë kurreshtare ta shoh platformën e tij”, ka thënë ajo në T7.

Sipas Lushaku-Sadriut është vlerë e shtuar fakti që ka kaq shumë emra që synojnë të kandidojnë për kryetar të LDK’së.

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