Punëtorët e KEK-ut paralajmërojnë protestë më 12 nëntor, këto janë kërkesat e tyre!

Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) do të protestojnë të enjten, më 12 nëntor, në shenjë pakënaqësie lidhur me nivelin e pagave dhe mosrealizimin e pagës së 13-të për vitin 2026. Protesta do të organizohet nga Sindikata e Re – KEK dhe do të mbahet nga ora 11:00, para zyrave të menaxhmentit të KEK-ut…

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10/11/2026 18:12

Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) do të protestojnë të enjten, më 12 nëntor, në shenjë pakënaqësie lidhur me nivelin e pagave dhe mosrealizimin e pagës së 13-të për vitin 2026.

Protesta do të organizohet nga Sindikata e Re – KEK dhe do të mbahet nga ora 11:00, para zyrave të menaxhmentit të KEK-ut në Prishtinë, transmeton lajmi.net.

Përmes një njoftimi, sindikata ka bërë të ditur se kërkesat kryesore të punëtorëve janë ngritja dhe nivelizimi i pagave, si dhe realizimi i pagës së 13-të për të gjithë punëtorët e KEK-ut për vitin 2026.

“Për paga dinjitoze, për barazi dhe për respektimin e të drejtave të punëtorëve!”, thuhet në thirrjen e sindikatës për protestë.

Organizatorët u kanë bërë thirrje punëtorëve që të marrin pjesë në protestë për të shprehur pakënaqësitë dhe për të kërkuar realizimin e këtyre kërkesave./lajmi.net/

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