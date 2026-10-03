Williamson: Do të isha i befasuar nëse Gjykata Speciale vazhdon me raste të tjera

Clint Williamson, ish-kryeprokuror i Task Forcës Speciale Hetimore, ka folur zhvillimet e fundit dhe punën e Dhomave të Specializuara të Kosovës. Në një intervistë për BIRN, Sai tha se vendimi i Gjykatës Speciale, ku ish-krerët e UÇK-së u dënuan për krime lufte, përputhen në masë të madhe me përfundimet paraprake të hetimit të tij në…

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03/10/2026 23:45

Clint Williamson, ish-kryeprokuror i Task Forcës Speciale Hetimore, ka folur zhvillimet e fundit dhe punën e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Në një intervistë për BIRN, Sai tha se vendimi i Gjykatës Speciale, ku ish-krerët e UÇK-së u dënuan për krime lufte, përputhen në masë të madhe me përfundimet paraprake të hetimit të tij në vitin 2014, ndonëse kufizimet juridike kaluan fokusin ekskluzivisht te periudha e konfliktit të armatosur.

Williamson thot se gjykata nuk ishte ngritur kundër UÇK-së si organizatë, por për të hetuar përgjegjësinë individuale të ish-krerëve të saj, duke theksuar se akuzat për një ndërmarrje të përbashkët kriminale i referohen vetëm akteve të veçanta e jo vetë rezistencës.

Ai ka thënë se do të ishte i befasuar nëse Gjykata Speciale vazhdon me raste të tjera

“Do të isha shumë i surprizuar nëse ka një vazhdimësi të hetimeve. Mendoj se ka ende disa çështje të tjera dytësore që lidhen me frikësimin e dëshmitarëve dhe gjëra të tilla që po trajtohen nga Gjykata. Por mendoj se puna kryesore e gjykatës do të kryhet me këtë aktgjykim. Kështu që unë personalisht do të isha i surprizuar nëse mandati i Gjykatës zgjatet për të shqyrtuar raste të tjera”, ka thënë ai.

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