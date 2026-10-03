Mot me diell dhe vranësira të ndryshueshme të dielën, temperaturat deri në 24 gradë Celsius

E diela do të karakterizohet nga mot me diell dhe vranësira të ndryshueshme në vend. Sipas parashikimit, nuk priten reshje gjatë ditës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 24 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga drejtimi…

Lajme

03/10/2026 23:50

E diela do të karakterizohet nga mot me diell dhe vranësira të ndryshueshme në vend. Sipas parashikimit, nuk priten reshje gjatë ditës.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 24 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra për sekondë.

Në përgjithësi, e diela pritet të sjellë mot të qëndrueshëm dhe kryesisht të qetë, me temperatura relativisht të larta gjatë ditës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 3, 2026

Williamson: Do të isha i befasuar nëse Gjykata Speciale vazhdon me...

October 3, 2026

Ligje të rëndësishme mbesin pezull, kërkohet miratimi i tyre para 6 tetorit

October 3, 2026

Kush e fitoi tenderin mbi 1 milion euro për rrugën Kijevë-Dollc?

October 3, 2026

Kandidati austriak për president premton kthimin e përkrenares dhe shpatës së...

October 3, 2026

Emiratet e Bashkuara Arabe: Bashkëpiloti sulmoi kapitenin me sëpatë, tentoi të...

October 2, 2026

Trump: Evropa ka rënë dakord se do të lirojë menjëherë rezerva...

Lajme të fundit

Spanja shkruan historinë, 41 ndeshje radhazi pa humbje

Williamson: Do të isha i befasuar nëse Gjykata...

Ligje të rëndësishme mbesin pezull, kërkohet miratimi i tyre para 6 tetorit

Kush e fitoi tenderin mbi 1 milion euro për rrugën Kijevë-Dollc?