West Ham – Tottenham Hotspur, formacionet zyrtare

Tottenhami kërkon të rikthehet tek fitoret pas rezultateve zhgënjyese në pesë ndeshjet e fundit ku kanë regjistruar katër humbje dhe një fitore, transmeton lajmi.net.

“Spurs” qëndrojnë në vendin e nëntë me 36 pikë.

Në anën tjetër, West Hami është në formë optimale këtë sezon, ata gjenden në pozitën e pestë me 42 pikë.

Për Tottenhamin mungojnë, Aurier dhe Lo Celso ndërsa Reguilon është në dyshim. Për West Ham nuk do paraqitet Yarmolenko dhe Ogbonna ndërsa Michail Antonio është në dyshim për këtë takim.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

West Ham United: Fabianski, Cresswell, Coufal, Dawson, Diop, Rice, Soucek, Fornals, Bowen, Lingard, Antonio.

Antonio starts 💪

Here’s how we line up today…#WHUTOT

— West Ham United (@WestHam) February 21, 2021