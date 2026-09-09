“Vllau jem i vetëm”, motra e Laurent Krasniqit publikon dedikimin prekës pas tragjedisë

Dhimbje e madhe për familjen e Laurent Krasniqit, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident. Në këto momente të rënda, motra e tij ka ndarë një dedikim prekës për vëllain e vetëm, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e tij. Me lot në sy dhe zemër të copëtuar, ajo ka shkruar fjalë që…

ShowBiz

09/09/2026 22:12

Dhimbje e madhe për familjen e Laurent Krasniqit, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident. Në këto momente të rënda, motra e tij ka ndarë një dedikim prekës për vëllain e vetëm, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e tij.

Me lot në sy dhe zemër të copëtuar, ajo ka shkruar fjalë që prekin thellë, duke kujtuar përqafimin e fundit dhe momentet që dikur dukeshin të zakonshme.

“Nuk e dita kur të përqafova herën e fundit që ajo do të ishte hera e fundit e jetës teme me ty.”

Ajo e përshkruan Laurent-in si një njeri të mirë dhe shpirt të pastër, ndërsa thotë se boshllëku i krijuar nga humbja e tij nuk do të mund të mbushet kurrë.

“Unë e humba vllaun tem të vetëm, por bota humbi një njeri të mirë, një shpirt të pastër”, shkruan ajo në dedikimin e saj.

Motra e Laurentit premton se do ta mbajë gjithmonë me vete, do të flasë për të, do ta kujtojë dhe do të lutet për të.

Në fund, ajo e mbyll mesazhin me një fjali veçanërisht të dhimbshme:

“Nëse dashnia do të mundej me të kthy, ti do të ishe prapë këtu në krahët e mi.”

“Ti nuk je veç një kujtim për mu, ti je një pjesë e zemrës teme që vdiq bashkë me ty.”

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2026

Aktorët e “Logjikonomisë” bëjnë thirrje për Marshin për Liri: “Me zemër...

September 9, 2026

Adrola Dushi pa grim, mahnit me pozat buzë detit

September 9, 2026

Ylli Limani i bashkohet thirrjes për Marshin për Liri: Më 12...

September 9, 2026

Edi befason me veprimin e fundit, zbulon se ku gjendet

Lajme të fundit

Musliu i drejtohet Haxhiut: Është deputete mediokre –...

Haradinaj kërkon rikthimin e Thaçit në Presidencë: Kosova...

Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, e mposht Atleticon e Simeones

Pacolli: Inicohet procedurë penale ndaj pronarit të “Liqeni...