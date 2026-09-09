Adrola Dushi pa grim, mahnit me pozat buzë detit
Modelja shqiptare Adrola Dushi ka ndarë me ndjekësit disa fotografi të reja nga një destinacion buzë detit. E veshur me një kombinim elegant në nuanca të çelëta, Adrola shfaqet duke pozuar mes gjelbërimit, ndërsa në sfond duken ujërat dhe shkëmbinjtë e bregdetit. Postimi ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve, duke marrë mijëra pëlqime dhe komente.…
ShowBiz
Modelja shqiptare Adrola Dushi ka ndarë me ndjekësit disa fotografi të reja nga një destinacion buzë detit.
E veshur me një kombinim elegant në nuanca të çelëta, Adrola shfaqet duke pozuar mes gjelbërimit, ndërsa në sfond duken ujërat dhe shkëmbinjtë e bregdetit.
Postimi ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve, duke marrë mijëra pëlqime dhe komente. “She belongs by the sea” (“Ajo i përket detit”), ka shkruar modelja krahas fotografive.
Me pamjet verore dhe atmosferën e relaksuar, postimi i Adrolës ka marrë jo pak vëmendje në rrjetet sociale.