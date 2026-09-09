Edi befason me veprimin e fundit, zbulon se ku gjendet

Edi Kuçi ka bërë një tjetër postim në rrjetet sociale, duke zbuluar se ndodhet në Zürich të Zvicrës. Në Instastory, Kuçi ka publikuar një foto me check-in në Zürich, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Postimi vjen në një moment kur Policia e Shqipërisë e ka shpallur në kërkim, në kuadër të procedimit për moskallëzim krimi.…

ShowBiz

09/09/2026 16:35

Edi Kuçi ka bërë një tjetër postim në rrjetet sociale, duke zbuluar se ndodhet në Zürich të Zvicrës.

Në Instastory, Kuçi ka publikuar një foto me check-in në Zürich, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Postimi vjen në një moment kur Policia e Shqipërisë e ka shpallur në kërkim, në kuadër të procedimit për moskallëzim krimi.

Kuçi dyshohet se nuk ka kallëzuar në polici ngjarjen, ndërsa autoritetet kanë nisur procedurat përkatëse.

Tashmë, fakti që ai ka bërë check-in në Zürich ka ngjallur reagime në rrjet, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të vijojë situata me autoritetet shqiptare.

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