Liverpooli nuk dorëzohet para Atleticos, Szoboszlai e gjen rrjetën pas asistimit nga Araujo
Skuadra e Liverpoolit ka shënaur gol ndaj Atletico Madrid, në ndeshjen e UEFA Champions League. Golin për 1:1 e shënoi Dominik Szoboszlai. Mesfushori hungarez shënon gol të bukur në minutën e 40’të pas një asisti nga Araujo. VIDEO
Sport
Skuadra e Liverpoolit ka shënaur gol ndaj Atletico Madrid, në ndeshjen e UEFA Champions League.
Golin për 1:1 e shënoi Dominik Szoboszlai.
Mesfushori hungarez shënon gol të bukur në minutën e 40’të pas një asisti nga Araujo.