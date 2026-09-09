Liverpooli nuk dorëzohet para Atleticos, Szoboszlai e gjen rrjetën pas asistimit nga Araujo

Skuadra e Liverpoolit ka shënaur gol ndaj Atletico Madrid, në ndeshjen e UEFA Champions League. Golin për 1:1 e shënoi Dominik Szoboszlai. Mesfushori hungarez shënon gol të bukur në minutën e 40’të pas një asisti nga Araujo. VIDEO

Sport

09/09/2026 21:49

Skuadra e Liverpoolit ka shënaur gol ndaj Atletico Madrid, në ndeshjen e UEFA Champions League.

Golin për 1:1 e shënoi Dominik Szoboszlai.

Mesfushori hungarez shënon gol të bukur në minutën e 40’të pas një asisti nga Araujo.

VIDEO

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