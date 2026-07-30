Vjosa Osmani i gëzohet rezultatit të Kuvendit të LDK-së: Jo çdo fitore është e zakonshme, disa fitore bëhen frymëzim – Kjo është njëra prej tyre!

Kandidatja për presidente nga LDK-ja dhe bartësja e listës së kësaj partie në zgjedhjet e fundit, Vjosa Osmani, ka reaguar pas vendimit të Kuvendit të Jashtëzakonshëm të LDK-së, ku Lumir Abdixhiku mbeti në krye të partisë. Osmani, përmes një postimi, e ka cilësuar këtë rezultat si një fitore me rëndësi të veçantë. “Jo çdo fitore…

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30/07/2026 21:49

Kandidatja për presidente nga LDK-ja dhe bartësja e listës së kësaj partie në zgjedhjet e fundit, Vjosa Osmani, ka reaguar pas vendimit të Kuvendit të Jashtëzakonshëm të LDK-së, ku Lumir Abdixhiku mbeti në krye të partisë.

Osmani, përmes një postimi, e ka cilësuar këtë rezultat si një fitore me rëndësi të veçantë.

“Jo çdo fitore është e zakonshme. Disa fitore bëhen frymëzim. Kjo është njëra prej tyre!”, ka shkruar Osmani.

Në Kuvendin e Jashtëzakonshëm të LDK-së, Abdixhiku siguroi mbështetjen e shumicës së delegatëve, me 170 vota kundër shkarkimit të tij, përballë 152 votave pro largimit nga pozita e kryetarit.

Osmani iu bashkua LDK-së në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku garoi si bartëse e listës së kësaj partie, pas përfundimit të mandatit të saj si presidente e Kosovës./lajmi.net/

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