Lumir Abdixhiku i mbijeton votimit, mbetet kryetar i LDK-së

Lumir Abdixhiku do të vazhdojë të jetë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi ka marrë mbështetjen e delegatëve në Kuvendin e Jashtëzakonshëm të partisë. Sipas informacioneve të fundit, në votimin për shkarkimin e tij, 170 delegatë kanë votuar kundër shkarkimit të Abdixhikut, ndërsa 152 kanë votuar pro largimit të tij nga pozita e…

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30/07/2026 21:40

Lumir Abdixhiku do të vazhdojë të jetë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi ka marrë mbështetjen e delegatëve në Kuvendin e Jashtëzakonshëm të partisë.

Sipas informacioneve të fundit, në votimin për shkarkimin e tij, 170 delegatë kanë votuar kundër shkarkimit të Abdixhikut, ndërsa 152 kanë votuar pro largimit të tij nga pozita e kryetarit të LDK-së, transmeton lajmi.net.

Kuvendi i Jashtëzakonshëm i LDK-së u mbajt me pjesëmarrjen e 325 delegatëve nga gjithsej 355 sa ka partia. Punimet u zhvilluan me dyer të mbyllura për media pas përfundimit të fjalimit të Abdixhikut.

Gjatë adresimit të tij para delegatëve, Abdixhiku kritikoi nismën për mbajtjen e këtij Kuvendi, duke e cilësuar të gabuar dhe të parakohshme. Ai tha se kjo ditë nuk duhej të ishte një përpjekje për rrëzimin e kryetarit, por një moment për të diskutuar të ardhmen e partisë.

Kjo ishte përpjekja e dytë brenda këtij viti për shkarkimin e Abdixhikut. Edhe në Kuvendin e Jashtëzakonshëm të 31 janarit, iniciativa për largimin e tij nuk kishte kaluar./lajmi.net/

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