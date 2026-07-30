A priten “fërkime” mes Abdixhikut dhe kundërshtarëve të tij pas Kuvendit? – Kështu përgjigjet Ilir Ferati
Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ilir Ferati, ka mohuar se pas rikonfirmimit të Lumir Abdixhikut në krye të partisë do të ketë tensione apo përplasje mes tij dhe kundërshtarëve brenda LDK-së. Në një deklaratë për emisionin Debat Plus, Ferati bëri të ditur se punimet e Kuvendit të Jashtëzakonshëm do të vazhdojnë pas një pauze,…
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Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ilir Ferati, ka mohuar se pas rikonfirmimit të Lumir Abdixhikut në krye të partisë do të ketë tensione apo përplasje mes tij dhe kundërshtarëve brenda LDK-së.
Në një deklaratë për emisionin Debat Plus, Ferati bëri të ditur se punimet e Kuvendit të Jashtëzakonshëm do të vazhdojnë pas një pauze, transmeton lajmi.net.
“Punimet e Kuvendit vazhdojnë pas pauzës prej 30 minuta. Kryesimin e këtij Kuvendi e vazhdon kryetari i rikonfirmuar, Lumir Abdixhiku.”
I pyetur nëse pret “fërkime” mes Abdixhikut dhe pjesës së partisë që kërkoi shkarkimin e tij, Ferati tha se nuk sheh hapësirë për tensione.
“Jo, jo absolut. Nuk ka asnjë tension. Jam i bindur që do të vazhdoj me këtë sjellje. Do të vazhdohet me disa pika që janë të rëndësishme për gjendjen që jemi.”
Abdixhiku u rikonfirmua në krye të LDK-së pasi Kuvendi i Jashtëzakonshëm nuk e miratoi mocionin për shkarkimin e tij./lajmi.net/