Pasi u rikonfirmua në krye të LDK-së, Abdixhiku pritet të kërkojë autorizim për të vazhduar negociatat për koalicion me Kurtin

Delegatët e Kuvendit të Jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhen aktualisht në pauzë, ndërsa pas rifillimit të punimeve pritet që kryetari i rikonfirmuar i partisë, Lumir Abdixhiku, t’u kërkojë autorizim për të vazhduar negociatat me Lëvizjen Vetëvendosje për një koalicion qeverisës. Kërkesa pritet të hidhet për miratim para delegatëve në vazhdimin e punimeve të…

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30/07/2026 22:11

Delegatët e Kuvendit të Jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhen aktualisht në pauzë, ndërsa pas rifillimit të punimeve pritet që kryetari i rikonfirmuar i partisë, Lumir Abdixhiku, t’u kërkojë autorizim për të vazhduar negociatat me Lëvizjen Vetëvendosje për një koalicion qeverisës.

Kërkesa pritet të hidhet për miratim para delegatëve në vazhdimin e punimeve të Kuvendit, ka mësuar Debat Plus, transmeton lajmi.net.

Abdixhiku u rikonfirmua në krye të LDK-së pasi delegatët refuzuan mocionin për shkarkimin e tij. Në votim, 170 delegatë votuan kundër shkarkimit, ndërsa 152 votuan pro.

Nëse merr mbështetjen e delegatëve edhe për këtë pikë, Abdixhiku do të ketë mandat politik për të vazhduar negociatat me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje për koalicion qeverisës./lajmi.net/

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