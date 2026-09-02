Venezuela i dorëzon SHBA-së kontrollin mbi një të pestën e naftës së saj në një marrëveshje historike
Parlamenti i Venezuelës ka miratuar kalimin e kontrollit të një të pestës së rezervave të saj të naftës në duart e SHBA-së, duke çimentuar kontrollin e Uashingtonit mbi një qeveri që ndihmoi në krijimin e saj pas rrëzimit të Presidentit Nicolas Maduro në janar. Asambleja Kombëtare e Venezuelës miratoi të martën një marrëveshje që i…
Bota
Parlamenti i Venezuelës ka miratuar kalimin e kontrollit të një të pestës së rezervave të saj të naftës në duart e SHBA-së, duke çimentuar kontrollin e Uashingtonit mbi një qeveri që ndihmoi në krijimin e saj pas rrëzimit të Presidentit Nicolas Maduro në janar.
Asambleja Kombëtare e Venezuelës miratoi të martën një marrëveshje që i jep Shteteve të Bashkuara kontrollin e rreth një të pestës së rezervave të naftës së vendit, duke çimentuar kontrollin e Uashingtonit mbi një qeveri që ndihmoi në krijimin e saj pas rrëzimit të presidentit venezuelian Nicolás Maduro në janar.
Zyrtarët amerikanë e mbrojtën marrëveshjen multimiliardë dollarëshe të martën, duke thënë se ajo do të ulte çmimet e naftës për amerikanët dhe do të kundërshtonte ndikimin rus dhe kinez në pragun e Uashingtonit.
Por mbeten pyetje të mëdha rreth marrëveshjes, e cila vjen në një kohë kur Uashingtoni mban një kontroll të paprecedentë mbi qeverinë në Karakas.
Të martën vonë, Sekretari Amerikan i Energjisë Chris Wright mbërriti në Venezuelë, ndërsa nënshkrimi i marrëveshjes është caktuar për të mërkurën. Gjigandi i naftës Chevron pritet të njoftojë një zgjerim të madh në Venezuelë po atë ditë.
Trump më parë u takua me drejtuesit e naftës në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa përpiqet të zbusë çmimet e benzinës që po rriten për shkak të luftës së Iranit, me administratën e tij që shpreson se marrëveshja me Venezuelën mund të ndihmojë.
“Ne po çlirojmë Dominimin Amerikan të Energjisë!” tha Trump në rrjetin e tij social Truth pas takimit.
Në një intervistë në gjuhën spanjolle të postuar të martën në YouTube, Sekretari i Shtetit Marco Rubio i tha gazetarit venezuelian me bazë në SHBA, Sergio Novelli, se një kompani private po punonte me Shtetet e Bashkuara për të “normalizuar ekonominë venezueliane”.
“Në thelb, kjo është tani një marrëveshje me qeverinë amerikane – që përfshin konkretisht Departamentin e Mbrojtjes, i cili mban një llogari të veçantë që i lejon asaj të marrë në zotërim një përqindje të caktuar të këtyre aseteve”, tha Rubio.
“Tani, kemi një sistem ku kjo kompani do të rrisë prodhimin. Me mbështetjen e SHBA-së, ajo do të jetë në gjendje të tërheqë investimet private të nevojshme për të zhvilluar kapacitetin prodhues të këtyre fushave”, tha Rubio, duke shtuar se “shumica dërrmuese” e 17 fushave ishin “në duart e kinezëve dhe rusë” deri më tani.
Nën kontrollin e SHBA-së
Në Karakas, disa ligjvënës të opozitës abstenuan nga votimi me ngritjen e duarve për të miratuar marrëveshjen e SHBA-së, duke argumentuar se ata së pari duhet të jenë në gjendje të shohin kushtet e shkruara.
«Ne kemi nevojë dhe jemi të detyruar të dimë se çfarë shkruhet me shkronja të vogla», tha ligjvënësi i opozitës Luis Emilio Rondón.
Por Kryetari i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodríguez, tha se paratë nga marrëveshja do t’i ndihmonin venezuelianët.
«Kush përfiton nga kjo naftë nëse mbetet nën tokë?» tha Rodríguez.
Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës, Gustavo González López, i dha marrëveshjes mbështetje të plotë ushtarake, duke e përshkruar atë si “prosperitet dhe mirëqenie për vendin”.
“Shndërrimi i një mosmarrëveshjeje politike në një marrëveshje bashkëpunimi ekonomik është thjesht një vendim për të zgjedhur paqen; nuk është nënshtrim”, tha ai.
Marrëveshja që i jep SHBA-së akses preferencial në 17 fusha nafte do të sjellë në mënyrë të dukshme marrjen në kontroll të objekteve të drejtuara më parë nga kompanitë ruse dhe kineze.
Një nga aspektet më të diskutueshme është përfshirja e Alejandro Betancourt, një biznesmen venezuelian i lidhur me marrëveshje të dyshimta nën administratën socialiste të të ndjerit Hugo Chavez.
Betancourt drejton North American Blue Energy Partners (NABEP), kompaninë e dytë më të madhe private të naftës në Venezuelë, në të cilën qeveria amerikane po merr 35% të aksioneve sipas marrëveshjes. Ai u akuzua për përfshirje në një skemë korrupsioni në kompaninë shtetërore të naftës PDVSA të Venezuelës.
Por një zyrtar amerikan tha se Betancourt ishte një “operator i provuar”, ndërsa pranoi se gjeopolitika ndonjëherë përfshinte trajtimin e personazheve “të papërsosur”.
“Nuk po nominoj askënd për shenjtërim këtu. Ajo që po ju them është se ky është një person që, në të kaluarën, i ka qenë i dobishëm qeverisë së Shteteve të Bashkuara”, tha zyrtari.
Sipas marrëveshjes, NABEP do t’i japë Uashingtonit të drejtën për të blerë 20% të naftës së pompuar nga firma me koston e prodhimit, tha Shtëpia e Bardhë.
Qytetarët amerikanë duhet të përbëjnë shumicën e bordit të drejtorëve të firmës, duke i dhënë Uashingtonit kontroll efektiv, dhe qeveria amerikane do të ketë të drejtë vetoje mbi anëtarët e saj.
Zyrtari tha se kontrolli i SHBA-së do t’i jepte fund korrupsionit në industrinë e rrënuar të naftës në Venezuelë, duke e ndaluar Karakasin të jepte shumicën e furnizimeve të tij aleatit të saj, Kubës.
“U përdor si një bankë derrkucësh personale” nga qeveria e Maduros, tha zyrtari.
Nafta më e lirë është një përparësi për administratën Trump përpara zgjedhjeve të rëndësishme të mesit të mandatit në SHBA në nëntor, në të cilat Partia e tij Republikane mund të humbasë kontrollin e Kongresit.