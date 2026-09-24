Zyrtare: Kosova zbulon 11-shen startuese kundër Irlandës – starton Zhegrova!
Kosova ka zbuluar formacionin startues kundër Republikës së Irlandës. Në 11-shen startuese është Edon Zhegrova, transmeton lajmi.net. Formacioni startues: Muric, Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Veldin Hoxha, Edon Zhegrova, Leon Avdullahu, Baton Zabërgja dhe Vedat Muriqi. Kjo ndeshje është e vlefshme për Ligën e Kombeve./lajmi.net/
Sport
Kosova ka zbuluar formacionin startues kundër Republikës së Irlandës.
Në 11-shen startuese është Edon Zhegrova, transmeton lajmi.net.
Formacioni startues: Muric, Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Veldin Hoxha, Edon Zhegrova, Leon Avdullahu, Baton Zabërgja dhe Vedat Muriqi.
Kjo ndeshje është e vlefshme për Ligën e Kombeve./lajmi.net/