Zyrtare: Kosova zbulon 11-shen startuese kundër Irlandës – starton Zhegrova!

Kosova ka zbuluar formacionin startues kundër Republikës së Irlandës. Në 11-shen startuese është Edon Zhegrova, transmeton lajmi.net. Formacioni startues: Muric, Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Veldin Hoxha, Edon Zhegrova, Leon Avdullahu, Baton Zabërgja dhe Vedat Muriqi. Kjo ndeshje është e vlefshme për Ligën e Kombeve./lajmi.net/

Sport

24/09/2026 19:41

Kosova ka zbuluar formacionin startues kundër Republikës së Irlandës.

Në 11-shen startuese është Edon Zhegrova, transmeton lajmi.net.

Formacioni startues: Muric, Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Veldin Hoxha, Edon Zhegrova, Leon Avdullahu, Baton Zabërgja dhe Vedat Muriqi.

Kjo ndeshje është e vlefshme për Ligën e Kombeve./lajmi.net/

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