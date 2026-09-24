“Jo në emrin tim” – nesër në mëngjes protestohet para Akademisë së Shkencave

Iniciativa “Jo në emrin tim” ka paralajmëruar një aksion simbolik para objektit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK). Sipas njoftimit të kësaj iniciative, përmes aksionit do t’i drejtohet Akademisë një pyetje publike lidhur me aktgjykimin e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Aksioni do të mbahet të premten, duke filluar nga ora…

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24/09/2026 19:37

Iniciativa “Jo në emrin tim” ka paralajmëruar një aksion simbolik para objektit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK).

Sipas njoftimit të kësaj iniciative, përmes aksionit do t’i drejtohet Akademisë një pyetje publike lidhur me aktgjykimin e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Aksioni do të mbahet të premten, duke filluar nga ora 10:00, para objektit të ASHAK-ut.

Në përfundim të aksionit është paralajmëruar edhe një deklaratë për media.

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