Arrestohet 42-vjeçari në Prishtinë i dënuar me 4 vjet burgim për vjedhje të rëndë

Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, përkatësisht zyrtarët policorë të stacionit Veriu në Prishtinë, kanë realizuar me sukses arrestimin e një personi të kërkuar. Policia njofton se “i arrestuari, B.A, mashkull, 42 vjeç, ishte i kërkuar për veprën penale “Vjedhje të rëndë”, për të cilën ishte dënuar me 4 vite burgim”. “Pas arrestimit dhe përfundimit të…

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24/09/2026 19:24

Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, përkatësisht zyrtarët policorë të stacionit Veriu në Prishtinë, kanë realizuar me sukses arrestimin e një personi të kërkuar.

Policia njofton se “i arrestuari, B.A, mashkull, 42 vjeç, ishte i kërkuar për veprën penale “Vjedhje të rëndë”, për të cilën ishte dënuar me 4 vite burgim”.

“Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme policore, personi i arrestuar është dërguar në vuajtje të dënimit, në përputhje me vendimin e gjykatës”, thuhet në njoftim.

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