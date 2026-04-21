Vendimi për vrasjen e Liridona Ademajt, Lushaku: Mesazh i fortë që çdo dorë që ngrihet ndaj një gruaje do të përballet me ligjin

21/04/2026 22:47

Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Jehona Lushaku ka shkruar në lidhje me dënimin që Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqiptuar ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt.

Ajo ka thënë se pas këtij vendimi, sonte shpirti i Liridonës prehet i qetë.

“Drejtësia tha fjalën e saj sot. Drejtësi për Liridonën, për fëmijët e saj të cilëve iu mohua përgjithmonë e drejta për ta pasur dhe për tu rritur me nënën pranë. Mbi të gjitha është një mesazh i fortë: çdo dorë që ngrihet ndaj një gruaje do të përballet me ligjin”, ka thënë ajo.

Ajo ka thënë se Liridona u bë simbol i një zgjimi shoqëror që asnjë grua tjetër të mos përjetoj të njëjtin fat, dhe drejtësia për të është drejtësi për të gjithë shoqërinë tonë. /Lajmi.net/ 

