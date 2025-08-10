Vdes një person në Prizren pasi u ther me thikë – I dyshuari në arrati
Një person ka ndërruar jetë pasi që dyshohet se është therur me thikë nga një person tjetër. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi i cili ka thënë se sot rreth orës 21:20 kanë pranuar informacion se viktima H.Sh është duke u trajtuar në Spitalin Rajonal të Prizrenit pasi…
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi i cili ka thënë se sot rreth orës 21:20 kanë pranuar informacion se viktima H.Sh është duke u trajtuar në Spitalin Rajonal të Prizrenit pasi është therur me thikë dhe ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore.
Bytyqi ka thënë se ai është dërguar për trajtim në QKUK në Prishtinë ku edhe ka ndërruar jetë, shkruan lajmi.net.
“Patrullat policore janë nisur menjëherë në drejtim të fshatit Zhur për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarit. Nga informacionet e mbledhura, i dyshuari është identifikuar dhe aktualisht ndodhet në arrati. Njësitë policore janë ende në terren dhe po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për kapjen e tij. Për rastin është njoftuar prokurori kujdestar dhe po ndërmerren veprimet ligjore të mëtejme”, ka thënë Bytyqi. /Lajmi.net/