“UÇK, UÇK, ne nuk do të ndalemi”, Çlirimtar Haziri: Jemi bashkë me fëmijët e çlirimtarëve
UÇK, UÇK, ne nuk do të ndalemi” – me këto thirrje po vazhdon protesta “Jo në emrin tim” në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Gjatë protestës, Çlirimtar Haziri tha se qytetarët do të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuar në mbështetje të ish-krerëve dhe pjesëtarëve të UÇK-së. “Ne nuk do të ndalemi. Jemi bashkë për UÇK-në, jemi…
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UÇK, UÇK, ne nuk do të ndalemi” – me këto thirrje po vazhdon protesta “Jo në emrin tim” në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Gjatë protestës, Çlirimtar Haziri tha se qytetarët do të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuar në mbështetje të ish-krerëve dhe pjesëtarëve të UÇK-së.
“Ne nuk do të ndalemi. Jemi bashkë për UÇK-në, jemi bashkë me Endritin, jemi bashkë me Kljestorin, me fëmijët e çlirimtarëve. Sepse kur një baba është mbrapa grilave, mungesa e tij s’mbetet pas grilave. Ajo hyn në shtëpi, ndihet në çdo festë”, tha Haziri.
Protesta “Jo në emrin tim” po mbahet për të tetën ditë me radhë në kryeqytet, në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.