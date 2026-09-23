“Jam krenar që i jam përgjigjur thirrjes së vendit, për lirinë e vendit tim” – Klestori ka një mesazh të fuqishëm në bluzën e tij
Protesta “Jo në emrin tim” po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë sërish në protestë është edhe Klestor Veseli, djali i Kadri Veselit. “Jam krenar…
Lajme
Protesta “Jo në emrin tim” po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë sërish në protestë është edhe Klestor Veseli, djali i Kadri Veselit.
“Jam krenar që i jam përgjigjur thirrjes së vendit, për lirinë e vendit tim”, shkruan në bluzën që kishte veshur Klestor Veseli.
Ai ka qenë i pranishëm edhe në ditët e mëparshme të protestës, e cila po mbahet çdo mbrëmje në qendër të Prishtinës.