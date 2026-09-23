“Jam krenar që i jam përgjigjur thirrjes së vendit, për lirinë e vendit tim” – Klestori ka një mesazh të fuqishëm në bluzën e tij

Protesta “Jo në emrin tim” po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë sërish në protestë është edhe Klestor Veseli, djali i Kadri Veselit. “Jam krenar…

Lajme

23/09/2026 21:15

Protesta “Jo në emrin tim” po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.

Në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë sërish në protestë është edhe Klestor Veseli, djali i Kadri Veselit.

“Jam krenar që i jam përgjigjur thirrjes së vendit, për lirinë e vendit tim”, shkruan në bluzën që kishte veshur Klestor Veseli.

Ai ka qenë i pranishëm edhe në ditët e mëparshme të protestës, e cila po mbahet çdo mbrëmje në qendër të Prishtinës.

Artikuj të ngjashëm

September 23, 2026

Konjufca në New York: Tri vjet nga sulmi në Banjskë, përgjegjësit...

September 23, 2026

Në natën e tetë të protestës, Haziri kërkon nga institucionet veprim...

September 23, 2026

Gruda: Aktgjykimi i Kushtetueses rrëzon planin e Vetëvendosjes për zgjedhje më...

September 23, 2026

Haziri nga protesta: Kosova zgjodhi të keqen më të vogël –...

September 23, 2026

Trump: Zyrtarët amerikane dhe iranianë zhvilluan bisedime në kuadër të OKB-së...

September 23, 2026

Nafta bie nën 100 dollarë pas bisedimeve Trump-Iran

Lajme të fundit

Konjufca në New York: Tri vjet nga sulmi...

Yll Limani nga sheshi me mesazh: “Heshtja sot, nesër bëhet harresë”

Në natën e tetë të protestës, Haziri kërkon...

Gruda: Aktgjykimi i Kushtetueses rrëzon planin e Vetëvendosjes...