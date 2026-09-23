Yll Limani pjesë e protestës “Jo në emrin tim”
Djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, dhe këngëtari i njohur Yll Limani janë bërë pjesë e protestës “Jo në emrin tim”, e cila po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Ata iu bashkuan qytetarëve që po protestojnë në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për…
ShowBiz
Djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, dhe këngëtari i njohur Yll Limani janë bërë pjesë e protestës “Jo në emrin tim”, e cila po vazhdon për të tetën ditë me radhë në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Ata iu bashkuan qytetarëve që po protestojnë në kundërshtim me vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Protesta po vazhdon sonte me pjesëmarrjen e qytetarëve, ndërsa në mesin e protestuesve janë parë edhe figura të njohura publike.