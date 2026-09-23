Holanda ndryshon qëndrim për Eurovizionin 2027, do të marrë pjesë
Holanda do të rikthehet në Eurovision në vitin 2027, një vit pasi u tërhoq nga konkursi për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Transmetuesi publik holandez, NPO, ka konfirmuar se vendi do të marrë pjesë me përfaqësuesin e vet. Një ekip i pavarur ekspertësh do të jetë përgjegjës për përzgjedhjen dhe mbështetjen e artistit. Transmetuesi holandez…
ShowBiz
Holanda do të rikthehet në Eurovision në vitin 2027, një vit pasi u tërhoq nga konkursi për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Transmetuesi publik holandez, NPO, ka konfirmuar se vendi do të marrë pjesë me përfaqësuesin e vet.
Një ekip i pavarur ekspertësh do të jetë përgjegjës për përzgjedhjen dhe mbështetjen e artistit.
Transmetuesi holandez AVROTROS është tërhequr nga Festivali i Këngës në Eurovision 2026, pasi Unioni Evropian i Transmetimeve (EBU) vendosi t’i lejojë Izraelit të marrë pjesë.
AVROTROS e bëri të qartë në atë kohë se nuk do të merrte pjesë për sa kohë që Izraeli ishte në konkurs, duke përmendur situatën humanitare në Gaza, kufizimet në liritë e medias dhe presionin politik në edicionin e mëparshëm të Festivalit të Këngës në Eurovision.
NPO-ja, e cila menaxhon sistemin publik holandez të transmetimit, që atëherë ka zhvilluar bisedime me EBU-në. NPO-ja thotë se EBU-ja ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në lidhje me rregullat e konkursit, pjesërisht si rezultat i presionit nga transmetuesit kritikë të shërbimit publik. Është arritur një marrëveshje për ta vënë përsëri në qendër të vëmendjes qëllimin fillestar të konkursit muzikor.
Kryetarja e bordit të NPO-së, Jet de Ranitz, tha se janë të vetëdijshëm për ndjenjat përçarëse që pjesëmarrja në Festivalin e Këngës në Eurovision po shkakton në Holandë. “Ne i kemi kërkuar shprehimisht EBU-së që karakteri unifikues i konkursit të jetë përsëri pjesë qendrore e ngjarjes. Ne besojmë se kjo është e nevojshme në një kohë trazirash gjeopolitike, lufte dhe polarizimi”, tha ajo.
“Ne po e kërkojmë përsëri atë lidhje. Duke vepruar kështu, nuk po e injorojmë atë që po ndodh në botë, por përkundrazi po hapim një hapësirë për bisedë rreth saj. Si transmetues publik holandez, ne duam të jemi përsëri pjesë e Eurovisionit për të ndihmuar në formësimin e këtij drejtimi. Në këtë mënyrë, së bashku, mund ta jetojmë vërtet moton ‘Të Bashkuar nga Muzika’.”