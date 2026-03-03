Trump thotë se çmimet e naftës mund të jenë të larta për pak kohë
Bota
Presidenti i amerikës, Donald Trump ka folur për rritjen e çmimeve të naftës mes sulmeve të ShBA-së ndaj Iranit.
“Njerëzit menduan se ishte diçka që duhej bërë”, është shprehur ai, teksa justifikonte ndërmarrjen e veprimeve.
“Pra, nëse kemi çmime pak të larta të naftës për pak kohë, sapo kjo të mbarojë, ato çmime do të bien”, tha Trump.
Ai shtoi se beson që më pas çmimet do të jenë më të ulëta se më parë.