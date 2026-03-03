Trump thotë se çmimet e naftës mund të jenë të larta për pak kohë

Presidenti i amerikës, Donald Trump ka folur për rritjen e çmimeve të naftës mes sulmeve të ShBA-së ndaj Iranit. “Njerëzit menduan se ishte diçka që duhej bërë”, është shprehur ai, teksa justifikonte ndërmarrjen e veprimeve. “Pra, nëse kemi çmime pak të larta të naftës për pak kohë, sapo kjo të mbarojë, ato çmime do të…

Bota

03/03/2026 19:28

Presidenti i amerikës, Donald Trump ka folur për rritjen e çmimeve të naftës mes sulmeve të ShBA-së ndaj Iranit.

“Njerëzit menduan se ishte diçka që duhej bërë”, është shprehur ai, teksa justifikonte ndërmarrjen e veprimeve.

“Pra, nëse kemi çmime pak të larta të naftës për pak kohë, sapo kjo të mbarojë, ato çmime do të bien”, tha Trump.

Ai shtoi se beson që më pas çmimet do të jenë më të ulëta se më parë.

Artikuj të ngjashëm

March 3, 2026

Gjermania mbështet rrëzimin e regjimit të Iranit: Ushtria amerikane dhe izraelite...

March 3, 2026

Trump: Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja kanë qenë ‘shumë jobashkëpunuese’...

Lajme të fundit

Vllasi: Presidenti të zgjidhet tani, shkuarja në zgjedhje të reja çmenduri!

“…një grua e fortë me shpirt të pastër”-...

West Ham ndryshon planin për Adama Traoren, i ndalohet ngritja e peshave

Deputetët para procesit për zgjedhjen e presidentit