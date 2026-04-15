Vedat Muriqi merr mesazh nga Eto’o, pasi ia theu rekordin
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka pranuar një mesazh nga legjenda e futbollit, Samuel Eto’o. Ylli dardan ia theu rekordin kamerunasit për më së shumti gola të shënuar për Mallorcan. Për këtë sukses, Eto’o e uroi përmes një videomesazhi, teksa kjo erdhi si e papritur për Muriqin. VIDEO
Sport
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka pranuar një mesazh nga legjenda e futbollit, Samuel Eto’o.
Ylli dardan ia theu rekordin kamerunasit për më së shumti gola të shënuar për Mallorcan.
Për këtë sukses, Eto’o e uroi përmes një videomesazhi, teksa kjo erdhi si e papritur për Muriqin.