​Stacioni i Autobusëve në Prishtinë jep sqarim për shtrenjtimin e biletave

Në lidhje me raportimet e fundit në media për rritjen e çmimeve të biletave të udhëtimit. Stacioni i Autobusëve në Prishtine sqaroi se vendimi për përcaktimin e çmimeve të biletave është kompetencë ekskluzive e operatorëve privatë të transportit. “Stacioni i Autobusëve nuk merr pjesë në vendimmarrjen për çmimet e biletave dhe nuk ka rol në…

15/04/2026 20:22

Në lidhje me raportimet e fundit në media për rritjen e çmimeve të biletave të udhëtimit.

Stacioni i Autobusëve në Prishtine sqaroi se vendimi për përcaktimin e çmimeve të biletave është kompetencë ekskluzive e operatorëve privatë të transportit.

“Stacioni i Autobusëve nuk merr pjesë në vendimmarrjen për çmimet e biletave dhe nuk ka rol në përcaktimin apo ndryshimin e tyre.

Prandaj, çdo ndryshim i çmimeve reflekton vendime të operatorëve të transportit, bazuar në politikat dhe kostot e tyre operative”, thuhet në njoftimin e Stacionit të Autobusëve në Prishtinë.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën...

April 15, 2026

Emisari evropian për dialog, po qëndron në Prishtinë

April 15, 2026

Rama nesër në Romë, qeveria italiane njofton takimin me kryeministren Meloni

April 15, 2026

Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën...

April 15, 2026

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

April 15, 2026

Rasti i sulmit ndaj gazetarit Burim Pacolli: Gjykata Supreme zëvendëson paraburgimin...

Lajme të fundit

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane:...

Emisari evropian për dialog, po qëndron në Prishtinë

Çka ndodhi? Arjan Konomi shpërthen ndaj Shëndritit

Rama nesër në Romë, qeveria italiane njofton takimin me kryeministren Meloni