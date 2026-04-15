Delegacioni nga Pakistani mbërrin në Teheran, synohet vazhdimi i negociatave SHBA-Iran

15/04/2026 17:25

Një delegacion nga Pakistani, i cili po vepron si ndërmjetës në bisedimet për t’i dhënë fund luftës ndërmjet SHBA-Izrael dhe Iranit, ka mbërritur në Teheran.

Pjesë e delegacionit janë marshalli i fushës, Asim Munir, të cilin Trump e ka përshkruar më parë si të preferuarin e tij, dhe ministri i brendshëm, Mohsin Naqvi.

Më parë, agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRIB ka thënë se delegacioni do të përcillte një mesazh nga SHBA-ja dhe do të planifikonte një raund të dytë bisedimesh, pasi takimi i parë i javës së kaluar në Islamabad, ka dështuar të sillte marrëveshje.

Një ditë më parë, edhe presidenti amerikan, Donald Trump ka përmendur mundësinë që brenda dy ditëve të lëvizte diçka në këtë drejtim.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Starmer thotë se Mbretëria e Bashkuar “s’do t’i dorëzohet presionit” për...

April 15, 2026

Pamje dramatike në Turqi, nxënësit hidhen nga dritaret pas sulmit në...

Lajme të fundit

Policia australiane heton akuzat ndaj Katy Perry për abuzim seksual

Komisioni për Legjislacion përzgjedh kandidatët për anëtarë të...

Edisa publikon bisedat private – akuzon motrën e...

Me Distrien, ekipi i Kosovës gati për Kampionatin Evropian të xhudos