Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi
Guvernatori i qytetit të Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, vendit ku ndodhi sulmi në shkollën e mesme në Turqi e ku mbetën të vdekur së paku 9 persona, tha se ende nuk dihen shkaqet e këtij incidenti, por bëri të ditur se sulmuesi është nxënës i klasës së 8-të.
Ai tha se babai i tij është një ish-oficer policie, ndaj dyshohet se armët i ka marrë prej tij, pasi i njëjti ka pasur 5 armë dhe 7 karikatorë kur ka hyrë në klasa, raporton Anadolu.
Ndërkohë, bëhet e ditur se Ugur Mersinli, babai i Isa Aras Mersinli, i cili kreu sulmin, është arrestuar.
“Hetimet tona janë duke vazhduar. Shpresojmë që të plagosurit të shërohen sa më shpejt të jetë e mundur, ka thënë guvernatori Unluer.