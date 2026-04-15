BE ende në diskutime mbi raportin IBAR të Shqipërisë në Këshillin e BE-së
Këshilli i Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se diskutimet për qëndrimin e përbashkët të BE-së mbi raportin IBAR të Shqipërinë janë ende në proces. Në një përgjigje për A2 CNN, Këshilli i BE-së konfirmon se diskutimi i fundit është zhvilluar më 9 prill në kuadër të COELA, ndërsa takimi i radhës është planifikuar për…
Këshilli i Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se diskutimet për qëndrimin e përbashkët të BE-së mbi raportin IBAR të Shqipërinë janë ende në proces.
Në një përgjigje për A2 CNN, Këshilli i BE-së konfirmon se diskutimi i fundit është zhvilluar më 9 prill në kuadër të COELA, ndërsa takimi i radhës është planifikuar për 17 prill.
Sa i përket progresit, KiE thekson se, si në raste të ngjashme, diskutimet e brendshme evoluojnë gradualisht dhe përparimi bëhet hap pas hapi, pa dhënë detaje konkrete.
Gjithashtu sqarohet se për momentin është ende herët për të përcaktuar një afat kohor për miratimin e qëndrimit të përbashkët të BE-së mbi IBAR-in e Shqipërisë.
Në lidhje me zhvillimin e Konferencës së ardhshme Ndërqeveritare, Këshilli thekson se një hap i tillë mund të ndodhë vetëm pasi qëndrimi i përbashkët i BE-së të miratohet fillimisht nga ambasadorët e vendeve anëtare në COREPER, pas arritjes së një marrëveshjeje në COELA – gjë që ende nuk ka ndodhur.
Sa u përket çështjeve apo rezervave të mundshme nga shtetet anëtare, Këshilli i BE-së nënvizon se nuk bëhen publike detaje nga diskutimet e brendshme. Sipas tyre, hapat e mëtejshëm do të varen nga progresi i arritur në nivelin e COELA-s dhe nga arritja e një konsensusi përpara se çështja të kalojë për miratim në COREPER.