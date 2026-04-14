“Trepça Sh.A.” pezullon një punëtor, dyshohet për ndërprerje të ventilimit në minierë

Lajme

14/04/2026 23:21

Trepça Sh.A. ka njoftuar se ka pezulluar nga puna një punëtor të Njësisë Biznesore “Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë”, pas dyshimeve për shkelje të rëndë në vendin e punës.

“Me datën 14.04.2026, Kryeshefi Ekzekutiv ka nxjerrë vendimin për largimin e përkohshëm nga puna të punonjësit M.LL., pas një denoncimi të paraqitur nga Drejtori i Prodhimit”, thuhet në njoftim.

Sipas ndërmarrjes, punëtori dyshohet se ka ndërprerë në mënyrë të qëllimshme energjinë elektrike të ventilatorit që shërben për ventilimin në minierë, duke e bërë atë jofunksional.

“Me këto veprime, i njëjti dyshohet se ka kryer shkelje të rëndë të detyrave të punës”, thuhet më tej në njoftim.

Rasti pritet të trajtohet në procedura të mëtejme disiplinore.

