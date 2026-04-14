Përfundojnë bisedimet Izrael-Liban në SHBA, ambasadori izraelit jep detaje
Ambasada izraelite në Uashington ka konfirmuar se bisedimet e së martës me Libanin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përfunduar.
Pas këtyre negociatave, ambasadori izraelit në SHBA, Yechiel Leiter, ka dhënë detaje për gazetarët që ishin mbledhur për të përcjell nga afër këtë zhvillim të rëndësishëm.
Ai ka dhënë detaje rreth këtyre negociatave në departamentin e shtetit të SHBA-së.
“Ne folëm për një sërë gjërash, më e rëndësishmja për vizionin afatgjatë, ku do të ketë një kufi të përcaktuar qartë midis vendeve tona, dhe e vetmja arsye pse do të na duhet të kalojmë në territorin e njëri-tjetrit do të jetë me kostume biznesi për të kryer biznes ose me kostume banje për të shkuar me pushime. Ne e bëmë të qartë se siguria e civilëve tanë nuk është në negociata,”, ka thënë ai.
Ai ka shtuar se Hezbollahu është më i dobësuar se kurrë më parë. “Luftërat e Izraelit në Liban e kanë dobësuar Hezbollahun deri në atë pikë sa është e mundur që qeveria libaneze të “kalojë në një epokë të re paqeje”, ka thënë ai. thotë Leiter.
Ai ka thënë se të tre palët kanë folur për dy orë e gjysmë dhe një deklaratë e përbashkët pritet të publikohet së shpejti.