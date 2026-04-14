Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

Lajme

14/04/2026 23:53

Nesër në Kosovë pritet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe të shumta, por edhe me mundësi për intervale të shkurtra kohore me diell. Gjatë ditës e sidomos pasdite lokalisht priten riga lokale shiu të intensitetit kryesisht të dobët dhe mund të ketë edhe ndonjë rrebesh shiu në ndonjë zonë.

Temperaturat parashihet të luhaten nga 7 minimalja deri në 20 gradë Celsius ajo maksimale.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi nesër pritet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe vende-vende me intervale kohore me diell. Në Shqipëri priten reshje lokale shiu dhe mundësi për ndonjë rrebesh lokal shiu me vetëtima e bubullimë. Reshje të pakta lokale priten në Maqedoninë Veriore dhe Luginë të Preshevës.

E Enjta pak më e ngrohtë, por njëkohësisht më jo-stabile. Gjatë ditës ose pasdite parashihen zhvillime konvektive me mundësi për rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë. Reshjet do të jenë të karakterit lokal. Disa zona mund të kenë rrebeshe më intensive.

E Premtja dhe fundjava parashihen me reshje të pakta lokale dhe më shumë intervale kohore me diell. Temperaturat mund të pësojnë ulje të lehta sidomos në fundjavë për shkak të erërave paksa më të ftohta nga veriu e verilindja./MeteoBallkan

Artikuj të ngjashëm

April 14, 2026

‘Shkëndijë shprese’ për paqe që po nxisin rënie të mëtejshme të...

April 14, 2026

“Trepça Sh.A.” pezullon një punëtor, dyshohet për ndërprerje të ventilimit në...

April 14, 2026

Rasti Azemi–Manxhuka, Damati: Efektet ligjore fillojnë vetëm pas vendimit të formës...

April 14, 2026

Përfundojnë bisedimet Izrael-Liban në SHBA, ambasadori izraelit jep detaje

April 14, 2026

Anije të lidhura me Iranin thuhet se po e shpërfillin bllokadën...

April 14, 2026

Filmi ‘‘DUA’’ përzgjidhet për në Kanë, premierën do ta ketë në...

Lajme të fundit

‘Shkëndijë shprese’ për paqe që po nxisin rënie...

“Trepça Sh.A.” pezullon një punëtor, dyshohet për ndërprerje...

Atletico Madrid dhe PSG kalojnë në gjysmëfinale të Champions League

Rasti Azemi–Manxhuka, Damati: Efektet ligjore fillojnë vetëm pas...