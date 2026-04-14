Filmi ‘‘DUA’’ përzgjidhet për në Kanë, premierën do ta ketë në Semaine de la Critique
Filmi ''DUA'' i cili është bashkëprodhim i Kosovës, Francës e Zvicrës, është përzgjedhur në Semaine de la Critique të Festivalit të Filmit në Kanë. Kështu ka bërë të ditur ambasada e Francës në Kosovës, nga ku është shtuar se filmi do të premierën botërore në Semaine de la Critique.
‘’Filmi mbështetet nga disa institucione të rëndësishme: Qendra Kinematografike e Kosovës, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) në Francë, Zyra Federale e Kulturës në Zvicër, ARTE, Eurimages, si dhe partnerë zviceranë dhe kosovarë’’, thuhet mes tjerash në njoftim.
Postimi:
Ky film i metrazhit të gjatë, me regji nga Blerta Basholli dhe bashkëskenar me Nicole Borgeat, një bashkëprodhim i Kosovës 🇽🇰, Zvicrës 🇨🇭 dhe Francës 🇫🇷, do të ketë premierën botërore në Semaine de la Critique ✨ #Cannes2026
🎥 Vitin e kaluar, Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guérot, pati kënaqësinë të vizitojë xhirimet e filmit “DUA”, i cili tregon historinë e një vajze të re në kërkim të identitetit në Kosovën e viteve 1990 – një rrëfim i ndjeshëm i frymëzuar nga përvojat personale të regjisores së talentuar.